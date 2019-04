Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 12.04.2019 (hib 417/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen interessiert sich für Exportkreditgarantien für Tierhaltungsanlagen und Tiertransporte. In einer Kleinen Anfrage (19/9073) erwähnen die Abgeordneten eine Hermesdeckung in Zusammenhang mit dem Bau einer Entenfarm in der Ukraine. Sie möchten wissen, für welche Tierhaltungsanlagen-Projekte die Bundesregierung seit 2013 Exportkreditgarantien übernommen hat und welche aktuellen Anträge vorliegen.