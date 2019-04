Finanzen/Antwort - 18.04.2019 (hib 448/2019)

Berlin: (hib/HLE) Pläne zur Veräußerung der von der staatlichen KfW-Bankengruppe gehaltenen Aktienpakete an der Deutschen Telekom und der Deutschen Post können im Interesse der Sicherung der Werthaltigkeit der Beteiligung nicht vorab bekannt gegeben werden. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/9209) auf eine Kleine Anfrage der FDP Fraktion (19/8670) mit. Die Abgeordneten hatten wissen wollen, ob und in welchem Umfang eine Veräußerung von Aktienpaketen in dieser Legislaturperiode geplant ist. Derlei Informationen könnten negative Auswirkungen auf die Börsenkurse der jeweiligen Beteiligungen haben, erklärt die Bundesregierung.