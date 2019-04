Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 26.04.2019 (hib 471/2019)

Berlin: (hib/JOH) Die Unterstützung von Binnenvertriebenen und Flüchtlingen im Südkaukasus ist Thema einer Kleinen Anfrage (19/9430) der AfD-Fraktion. Die Abgeordneten möchten unter anderem wissen, welche Nichtregierungsorganisationen sich in Aserbaidschan in der Flüchtlingshilfe engagieren und wie sie von der Bundesregierung unterstützt werden. Weitere Fragen beschäftigen sich mit der Versorgung von Flüchtlingen in Armenien.