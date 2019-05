Auswärtiges/Kleine Anfrage - 30.04.2019 (hib 479/2019)

Berlin: (hib/AHE) Nach der Förderung der Finanztechnologie-Branche und nach FinTech-Festivals erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/9266). Die Bundesregierung soll unter anderem Angaben machen zur Teilnahme an FinTech-Konferenzen in Asien, Afrika, Südamerika, Europa sowie in Australien und im pazifischen Raum.