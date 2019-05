Verteidigung/Kleine Anfrage - 30.04.2019 (hib 481/2019)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über das Bildungs- und Teilhabepaket. In einer Kleinen Anfrage (19/9109) will sie unter anderem wissen, wie sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen von 2011 bis 2018 entwickelt hat, die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch genommen haben. Zudem möchte sie erfahren, wie hoch die Gesamtausgaben von Bund, Ländern und Kommunen für das Bildungs- und Teilhabepaket waren und wie sich die Kosten auf die einzelnen Leistungen verteilt haben.