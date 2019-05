Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 03.05.2019 (hib 496/2019)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke wissen, was der Bundesregierung darüber bekannt ist, "mit welchen US-Behörden Europol (auch als Pilotprojekt) zum Austausch von ,Daten von Kriegsschauplätzen' kooperiert". Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/9641) unter anderem danach, in welchem Umfang sich die Bundesregierung in der Vergangenheit an einen Attaché der US-Botschaft gewandt hat, um "Daten von Kriegsschauplätzen" zu bestimmten Beschuldigten oder Verdächtigen zu erlangen.