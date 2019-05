Wirtschaft und Energie/Antwort - 03.05.2019 (hib 497/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die EU-Kommission strebt noch in diesem Jahr eine politische Einigung über den Abschluss eines Freihandelsabkommens mit Neuseeland an. Für die ebenfalls laufenden Verhandlungen mit Australien sei kein konkreter Zeitplan bekannt, schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (19/9482) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/8824). Die Verhandlungen mit beiden Ländern beschränkten sich demnach auf Bereiche in Zuständigkeit der EU (EU-only-Abkommen).