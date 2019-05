Gesundheit/Antrag - 09.05.2019 (hib 531/2019)

Berlin: (hib/PK) Die Linksfraktion fordert in einem Antrag Ergänzungen zur Reform der Psychotherapeutenausbildung. So müssten die prekären Verhältnisse der Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) schnellstmöglich beendet werden, heißt es in einem Antrag (19/9912) der Fraktion. Ein Nebeneinander von unbezahlten und bezahlten PiA in den Aus- und Weiterbildungsinstituten müsse verhindert werden.

Ferner fordern die Abgeordneten, den Entwurf der Approbationsordnung zusammen mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zu beraten. In der Approbationsordnung sollte für die Studenten die freie Wahl zwischen anerkannten Verfahren vorgesehen werden.

Lehrinhalt eines Studiums sollten nicht nur die bereits anerkannten, sondern auch die Breite der in der Forschung diskutierten Verfahren und Methoden sein. Ferner sollte ein Praxissemester im Anschluss an die theoretische Ausbildung vor Voraussetzung für die Approbation gemacht werden.