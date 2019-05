Verteidigung/Kleine Anfrage - 09.05.2019 (hib 531/2019)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Die Linke verlangt Auskunft über die Fähigkeiten der Bundeswehr im Cyber-Raum. In einer Kleinen Anfrage (19/9592) will sie unter anderem wissen, welche Kräfte innerhalb des Kommandos Cyber- und Informationsraum (CIR) für die kontinuierliche Lagebild-Aufklärung zuständig sind, welche anderen Einheiten der Bundeswehr an der Lagebild-Aufklärung beteiligt sind, und ob auch in Friedenszeiten beziehungsweise außerhalb bewaffneter Konflikte auch fremde IT-Systeme analysiert werden. Zudem möchte die Linksfraktion erfahren, welche Kooperationen zwischen IT-Kräften der Bundeswehr und anderen staatlichen Stellen existieren.