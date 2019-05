Inneres und Heimat/Antwort - 09.05.2019 (hib 537/2019)

Berlin: (hib/STO) Über die Anzahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse in den Bundesministerien und ihren Geschäftsbereichen mit Stand vom März dieses Jahres informiert die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/9838) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/9061). Darin enthalten sind unter anderem auch Angaben zur jeweiligen Anzahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse ohne Sachgrund sowie zum Anteil solcher Beschäftigungsverhältnisse mit und ohne Sachgrund an allen Tarifbeschäftigten der Ministerien und ihrer Geschäftsbereiche.