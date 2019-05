Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 13.05.2019 (hib 547/2019)

Berlin: (hib/HAU) Nach der Situation im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und bei Busanbindungen in Sachsen-Anhalt erkundigt sich die FDP-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/9626) wollen die Abgeordneten unter anderem erfahren, wie viele Verkehrsstationen gegenwärtig im Land Sachsen-Anhalt in den jeweiligen Landkreisen von Regionalzügen angefahren werden. Weiterhin wird die Bundesregierung gefragt, wie die vom Bund bereitgestellten Regionalisierungsmittel durch das Land Sachsen-Anhalt seit dem Jahr 2014 verwendet wurden.