Inneres und Heimat/Antwort - 16.05.2019 (hib 576/2019)

Berlin: (hib/STO) Über die Zahl daktyloskopischer Spuren, die an dem für den Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz verwendeten Lkw und den darin sichergestellten Gegenständen gesichert wurden, berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/10048) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/8876). Danach wurden im Zuge der Spurensicherung am Breitscheidplatz insgesamt vier auswertbare Fingerabdruckspuren gesichert. Am Lkw konnten den Angaben zufolge zwei Fingerabdruckspuren sichergestellt werden. "Drei Fingerabdruckspuren konnten Anis Amri zugeordnet werden, eine Fingerabdruckspur konnte dem getöteten Lkw-Fahrer zugeordnet werden", wie aus der Antwort weiter hervorgeht.