Wirtschaft und Energie/Antwort - 16.05.2019 (hib 577/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Maßnahmen zur Sicherung der Stromversorgung stehen im Mittelpunkt der Antwort (19/9656) auf eine Kleine Anfrage (19/8995) der AfD-Fraktion. Darin listet die Bundesregierung etwa die Übernahme von Kraftwerken in die Netzreserve, den Netzentwicklungsplan und die Sicherheitsbereitschaft als Prozesse auf, die dem Erhalt und der Stärkung des Stromnetzes dienen. "All diese Instrumente wirken auch beim Kohleausstieg weiter, sodass alle wichtigen Aspekte des Netzbetriebs überwacht werden und so sich möglicherweise abzeichnenden Schwierigkeiten frühzeitig und adäquat begegnet werden kann", fügt die Bundesregierung hinzu. Das Bundeswirtschaftsministerium tauscht sich den Angaben zufolge derzeit vertieft mit Bundesnetzagentur und Übertragungsnetzbetreibern aus, um eine netzverträgliche Abschaltung von Kohlekraftwerken gewährleisten zu können. "In diesem Austausch hat die sichere Stromversorgung den höchsten Stellenwert."