Finanzen/Antwort - 21.05.2019 (hib 596/2019)

Berlin: (hib/HLE) In der Leitungsabteilung des Bundesministeriums der Finanzen gibt es derzeit 144 Dienstposten. In der vergangenen Legislaturperiode seien es 95 Dienstposten gewesen, berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/9942) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/9529). In der Antwort wird darauf hingewiesen, dass die Leitungsabteilung des Bundesministeriums der Finanzen erst zu Beginn der 19. Legislaturperiode gegründet worden sei. Zahlen für die 18 Legislaturperiode seien deshalb sinngemäß für den Stab Strategie und Kommunikation beantwortet worden.