Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 24.05.2019 (hib 611/2019)

Berlin: (hib/CHE) Die Fraktion Die Linke hat eine Kleine Anfrage (19/10335) zur körperlichen Arbeit und Gesundheit in Deutschland gestellt. Sie will von der Bundesregierung unter anderem wissen, aus welchen Gründen Arbeitnehmer sich in den vergangenen Jahren krankmeldeten.