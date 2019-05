Auswärtiges/Kleine Anfrage - 28.05.2019 (hib 618/2019)

Berlin: (hib/AHE) Nach der innenpolitischen Lage in Rumänien vor und während der EU-Ratspräsidentschaft erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/10381). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, wie die Bundesregierung die Menschenrechtslage, die Rechte von Minderheiten und die Lage der Rechtsstaatlichkeit bewertet und inwieweit sie die Ansicht von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teilt, "dass es berechtigte Zweifel an Rumäniens politische Führungsfähigkeit für den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft gibt".