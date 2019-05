Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 29.05.2019 (hib 627/2019)

Berlin: (hib/EIS) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen interessiert sich in einer Kleinen Anfrage (19/10183) für die Verwendung von Palmöl in Deutschland. Die Bundesregierung soll darüber Auskunft geben, wie sich die Importmenge von Palmöl in den letzten 15 Jahren entwickelt hat und aus welchen Ländern die Einfuhren stammen. Gefragt wird auch, wofür das Öl vorrangig verwendet wird und ob es Pläne zur Reduktion des Palmölverbrauchs gibt.