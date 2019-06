Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 31.05.2019 (hib 630/2019)

Berlin: (hib/LBR) Um die geplanten Innnovationsausschreibungen bei den Erneuerbaren Energien geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/10437). Darin erkundigt sich die Fraktion, wann die Bundesregierung einen Beschluss zu den gesetzlich seit Mai 2018 geplanten Ausschreibungen plant und wann eine entsprechende Innovationsauschreibungsverordnung in Kraft treten soll. Weiter interessieren sich die Abgeordneten dafür, welche Regelungen in die Verordnung aufgenommen werden sollen und ob eine fixe Marktprämie der zentrale Aspekt der Ausschreibungsverordnung sei.