- 12.06.2019 (hib 670/2019)

Berlin: (hib/AHE) Für ein Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes in Griechenland interessiert sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/10585). Eine Zuwendung in Höhe von knapp 1,8 Millionen Euro sei teilweise widerrufen worden, da der lokale griechische Projektpartner nicht über die notwendigen Genehmigungen verfügte, schreiben die Abgeordneten. Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, wann der Zuwendungsempfänger das Auswärtige Amt darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass das Projekt nicht wie vorgesehen durchgeführt werden kann und wann und in welcher Höhe Haushaltsmittel daraufhin zurückgefordert worden sind.