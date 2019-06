Auswärtiges/Kleine Anfrage - 12.06.2019 (hib 671/2019)

Berlin: (hib/AHE) Für die Menschenrechtssituation in Marokko interessiert sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/10730). Die Bundesregierung soll unter anderem Angaben zur Antrags-, Entscheidungs- und Bestandsstatistik des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge für das Herkunftsland Marokko im bisherigen Jahr 2019 machen und mitteilen, wie vielen marokkanischen Staatsangehörigen in diesem Zeitraum ein Schutzstatus oder ein Abschiebungsverbot durch die Gerichte zugesprochen wurde. Außerdem wollen die Abgeordneten wissen, wie viele marokkanische Staatsangehörige 2019 in ihr Herkunftsland abgeschoben wurden.