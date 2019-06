Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 13.06.2019 (hib 679/2019)

Berlin: (hib/HAU) Die Bundesregierung unterstützt nach eigenen Angaben den durch das gemeinsame europäische Unternehmen SESAR (SES ATM (Air Traffic Management) Research) "europäisch harmonisierten Ansatz zur Bündelung der Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Flugsicherungsbereich". Das geht aus der Antwort der Regierung (19/10478) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/10131) hervor. Das Projekt "Single European Sky" (SES) erfordere eine Vielzahl von technischen Lösungen, die Einfluss auf Kapazität und Effizienz im europäischen Luftraum hätten, heißt es in der Antwort. Auf Anforderung des Europäischen Parlaments habe SESAR eine Studie vorgelegt ("Airspace Architecture Study"), deren wesentliche Punkte bei Umsetzung für eine deutliche Erhöhung der Kapazität im SES durch beispielsweise technologische Unterstützung der Lotsenarbeit (Automatisierung) sorgen sollen.

Auf die Frage, ob bereits heute technische Innovationen aus dem Programm SESAR in Deutschland angewendet werden, antwortet die Regierung: Bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) würden derzeit 13 Innovationen im Betrieb eingesetzt. Dazu gehörten unter anderem Anflugverfahren mit verbesserter vertikaler Flugführung, verbesserte Abflugreihenfolgen, verbesserte Algorithmen zur mittel- und kurzfristigen Warnung vor möglichen Konfliktsituationen, freie Flugwegführungen, Verfahren zur Einführung kontinuierlicher Sinkflüge und Systeme zur Ermittlung optimierter Anflugreihenfolgen mit deutlich erweiterten Erfassungsradien für Luftfahrzeuge. Zudem befänden sich 25 im Rahmen von SESAR geförderte Innovationen in der Implementierung beziehungsweise seien in Planung.