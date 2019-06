Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 13.06.2019 (hib 681/2019)

Berlin: (hib/ROL) Auf Länderseite kommen als Cloud-Systeme für Schulen mit zumindest ähnlicher Leistung wie die Schul-Cloud des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) und das Schulnetzwerk MINT EC konzeptionell derzeit nur die drei Projekte mebis in Bayern (Migrationsprozess zu einer Cloud-Struktur eingeleitet), ella@bw in Baden-Württemberg und Logineo in Nordrhein-Westfalen (beide als originäre Cloud-Projekte konzipiert) in Betracht. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/10744) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/10313).