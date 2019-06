Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antwort - 18.06.2019 (hib 689/2019)

Berlin: (hib/JOH) Die Bundesländer haben 2017 nach Angaben der Bundesregierung im Rahmen der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) für 27.578 Studenten aus China insgesamt 208,74 Millionen Euro an Studienplatzgebühren aufgebracht. Nicht angerechnet würden Kosten für Studierende der Fächergruppen Sport, Kunst/ Kunstwissenschaft, Sprach- und Kulturwissenschaften und Kosten für Studierende, die nach Abschluss des Studiums in Deutschland bleiben oder deren Rückkehr in ein Entwicklungsland nicht geklärt ist, heißt es in einer Antwort (19/10793) auf eine Kleine Anfrage (19/9881) der AfD-Fraktion. Grund dafür sei, dass sie laut den Kriterien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nicht als ODA- Mittel anrechenbar seien.