Finanzen/Antwort - 18.06.2019 (hib 689/2019)

Berlin: (hib/HLE) Über die Einführung und Ausgestaltung der sogenannten Grundsteuer C für baureife Grundstücke ist im Kontext mit der Reform der Grundsteuer insgesamt zu entscheiden. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/16641) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/10384) mit. Der Abstimmungsprozess dauere an. Daher könne die Bundesregierung hierzu noch nicht Stellung nehmen, heißt es in der Antwort weiter.