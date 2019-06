Arbeit und Soziales/Antwort - 18.06.2019 (hib 690/2019)

Berlin: (hib/CHE) Eine große Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland arbeitet in Betrieben, die über eine Fachkraft für Arbeitssicherheit verfügen oder sich durch diese unterstützen lassen. Das teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/10801) auf eine Kleine Anfrage (19/9517) der Fraktion Die Linke mit. Demnach traf das in den Jahren 2011 und 2015 auf rund die Hälfte der Betriebe zu. 80 Prozent der Beschäftigten arbeiteten in Betrieben mit entsprechender Fachkraft oder Beratung.