Recht und Verbraucherschutz/Kleine Anfrage - 20.06.2019 (hib 704/2019)

Berlin: (hib/MWO) Welche Erkenntnisse die Bundesregierung über die Kostenbelastung von Verbrauchern beim Geldabheben innerhalb Deutschlands an fremden Geldautomaten hat, will die Fraktion die Linke wissen. In einer Kleinen Anfrage (19/10914) verweist sie darauf, dass Verbraucher schon seit Längerem von steigenden Gebühren und Entgelten rund um Bankdienstleistungen betroffen sind. Ferner wollen die Abgeordneten wissen, ob es nach Kenntnis der Bundesregierung eine "Bremse" beziehungsweise Deckelung dieser Kosten gibt, wo die Bundesregierung diesbezüglich die zulässige Gebühren-Höchstgrenze sieht und wie sich die Bundesregierung zu einer Abschaffung solcher Gebühren an Geldautomaten innerhalb Deutschlands positioniert. Weitere Fragen betreffen das Geldabheben an Geldautomaten außerhalb der Euro-Zone und die damit verbundene Währungsumrechnung sowie die Höhe der Dispo- und Überziehungszinssätze von Kreditinstituten in Deutschland.