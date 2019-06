Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 21.06.2019 (hib 705/2019)

Berlin: (hib/HAU) Für den Zustand der Schieneninfrastruktur in Mitteldeutschland (Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) interessiert sich die FDP-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/10610) erkundigen sich die Abgeordneten bei der Bundesregierung unter anderem nach geplanten konkreten Maßnahmen, "um die bundeseigene Schieneninfrastruktur in Mitteldeutschland zu verbessern".