Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 21.06.2019 (hib 706/2019)

Berlin: (hib/SCR) Nach vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit in Auftrag gegebenen Studien erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/10930). Die Liberalen fragen darin nach einer Übersicht aller seit 2013 beauftragten Studien, Gutachten, Evaluationen etc. sowie Informationen zu den jeweiligen Themen, Budgets und Laufzeiten.