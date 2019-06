Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 21.06.2019 (hib 706/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen thematisiert in einer Kleinen Anfrage (19/10849) "Klimakrise und Biodiversität in Gewässern". Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem wissen, welche Erkenntnisse sie über die Folgen einer Erderwärmung von 2 Grad für Gewässer-Ökosysteme in Deutschland und Europa hat.