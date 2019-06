Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 21.06.2019 (hib 707/2019)

Berlin: (hib/HLE) Um eine Bilanz der Energiewende in Sachsen geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/10837). Gefragt wird unter anderem nach dem Bruttostromverbrauch im Freistaat Sachsen seit 2009 und dem Anteil der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch. Weitere Fragen richten sich nach dem Export von Strom von Sachsen in Nachbarländer.