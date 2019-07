Wirtschaft und Energie/Antwort - 01.07.2019 (hib 739/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Die Bundesregierung hat ihr Ziel bekräftigt, in dieser Legislaturperiode eine nationale Tourismusstrategie vorzulegen. Es sei geplant, in dieser Zeit einen Aktionsplan zu erarbeiten, mit der Umsetzung der Maßnahmen zu beginnen und diese so weit wie möglich umzusetzen, erklärt die Bundesregierung in der Antwort (19/10989) auf eine Kleine Anfrage (19/10651) der FDP-Fraktion. Konkretere Aussagen seien derzeit nicht möglich.