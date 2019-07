Auswärtiges/Antwort - 01.07.2019 (hib 741/2019)

Berlin: (hib/AHE) Im indischen Bundesstaat Tamil Nadu gilt seit 2013, dass der Abbau und Export von Strandsand für private Firmen verboten ist, sofern die Quelle der Strandmineralien nicht nachgewiesen werden kann. Das schreibt die Bundesregierung in der Antwort (19/10972) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/10311). Von diesem Verbot sei auch das deutsche Unternehmen Ampeco betroffen. "Zwischen der Firma Ampeco und Vertretern des deutschen Generalkonsulats in Chennai sowie der deutschen Botschaft in Neu Delhi gab es jeweils ein Treffen in den Jahren 2016 und 2017, bei denen Ampeco über ihre unternehmerische Situation unterrichtete."