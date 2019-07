Auswärtiges/Antwort - 01.07.2019 (hib 741/2019)

Berlin: (hib/AHE) Die Bundesregierung hat ihre Angaben zu einem Pflegeschüler-Ausbildungsprojekt in Hamburg korrigiert. "In der Drucksache 20/8979 der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg wird der durch das Auswärtige Amt bewilligte Zuwendungsbetrag mit einer Höhe von 952.132 Euro korrekt angegeben", heißt es in der Antwort (19/11011) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/10600). "Davon abweichend war das Projektvolumen in Anlage 1 der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/10081 fälschlicherweise mit 958.557 Euro angegeben."