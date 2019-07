Finanzen/Kleine Anfrage - 03.07.2019 (hib 750/2019)

Berlin: (hib/HLE) Wie die Bundesregierung die derzeitige Finanzmarktstabilität innerhalb der Europäischen Union und insbesondere in Deutschland bewertet, will die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/10959) erfahren. Gefragt wird unter anderem nach der Stabilität und Marktkapitalisierung deutscher und europäischer Banken in den vergangenen zehn Jahren, nach der Entwicklung der Zahl der Filialen und danach, wie sich die niedrigen Zinsen auf die Rentabilität deutscher beziehungsweise europäischer Banken auswirken.