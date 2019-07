Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 03.07.2019 (hib 751/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Die FDP-Fraktion möchte wissen, wie es mit Blick auf die Energiewende um die Entwicklung von Speichertechnologien bestellt ist. In einer Kleinen Anfrage (19/11249) erkundigen sich die Abgeordneten nach Fortschritten bei der Sektorkopplung in Verbindung mit Speichertechnologien. Sie fragen auch nach Bemühungen der Bundesregierung, Investitionen in Speichertechnologien zu fördern.