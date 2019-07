Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 04.07.2019 (hib 759/2019)

Berlin: (hib/EIS) Die FDP-Fraktion interessiert sich für die Datenbank Traces (Trade Control and Expert System), die seit dem Jahr 2003 die Möglichkeit biete, wichtige Informationen über Tiertransporte europaweit zu speichern und weiterzugeben. In einer Kleinen Anfrage (19/11140) wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung wissen, wie viele Schlacht- und Zuchttiere in den Jahren 2018, 2017 und 2016 jeweils aus Deutschland in welche EU-Drittstaaten transportiert wurden. Außerdem soll darüber Auskunft erteilt werden, ob sich Traces für eine bessere Überwachung von Tiertransporten in EU-Drittstaaten eignet.