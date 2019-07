Finanzen/Kleine Anfrage - 04.07.2019 (hib 760/2019)

Berlin: (hib/HLE) Ob Finanzinstitute Stressszenarien über die Refinanzierungskosten des italienischen Staates durchgeführt haben, will die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/11139) von der Bundesregierung erfahren. Außerdem wird gefragt, ob die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in diesem Zusammenhang gegenüber Finanzinstituten präventive Maßnahmen angeregt hat.