Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 05.07.2019 (hib 762/2019)

Berlin: (hib/JOH) Wie sich die deutschen Agrarexporte in Entwicklungsländer in den vergangenen zehn Jahren entwickelt haben, möchte die FDP-Fraktion mittels einer Kleinen Anfrage (19/11138) von der Bundesregierung erfahren. Weitere Fragen befassen sich mit den Mechanismen zur Exportförderung, Wirtschaftspartnerschaftsabkommen sowie Importen von Agrarprodukten und Lebensmitteln in die EU aus Entwicklungsländern.