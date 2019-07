Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antwort - 09.07.2019 (hib 767/2019)

Berlin: (hib/SCR) Der Zustand von Grundwasserökosystemen wird in der EU und Deutschland nicht systematisch erfasst. Auch die Biodiversität im Grundwasser wird in Deutschland nicht systematisch bewertet. Dies schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (19/10590) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/10203). Die Bundesregierung verweist in der Antwort auf Forschungsprojekte von Bund und Ländern zu Indikatoren für die Zustandsbewertung von Grundwasserökosystemen.