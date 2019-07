Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 09.07.2019 (hib 767/2019)

Berlin: (hib/JOH) Die deutsche Beteiligung am europäischen Navigationssystem Galileo ist Gegenstand einer Kleinen Anfrage (19/11209) der FDP-Fraktion. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung erfahren, was die deutschen Interessen und Ziele bei der Umsetzung und Mitgestaltung des Galileo-Programms sind, zu wie viel Prozent die Bundesrepublik Deutschland an der Finanzierung beteiligt ist und welche Schlussfolgerungen sie bisher aus dem Projekt zieht.