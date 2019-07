Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 11.07.2019 (hib 773/2019)

Berlin: (hib/PK) Die Deutsche Bahn Netz AG arbeitet an technischen Lösungen, um Wartezeiten an Bahnübergängen zu verkürzen. Zu den Neuentwicklungen gehöre eine Schnittstelle für Bahnübergänge (SCI-LX) im Zusammenhang mit den Projekten "Neue Produktionssteuerung" (NeuPro) und "Digitales Elektronisches Stellwerk" (DSTW), heißt es in der Antwort (19/11370) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/10656) der FDP-Fraktion. Mit Hilfe der neuen Technik könnten "Sperrzeiten am Bahnübergang reduziert" werden.