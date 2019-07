Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 11.07.2019 (hib 774/2019)

Berlin: (hib/PK) Die Telematik kann nach Einschätzung der Bundesregierung zur Erhöhung der Lkw-Stellplatzzahlen beitragen. Verdichtetes Parken könne an geeigneten Standorten zu einer Steigerung der Lkw-Parkkapazität um bis zu 50 Prozent führen, heißt es in der Antwort (19/11225) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/10810) der FDP-Fraktion.

Erste Anlagen telematischer Parkverfahren seien auf Rastanlagen an den Autobahnen A93, A3 und A61 in Betrieb. Weitere Projekte befänden sich in der Planung oder in der Bauvorbereitung.