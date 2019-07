Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 11.07.2019 (hib 774/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die Fraktion Die Linke erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/11367) nach konjunkturellen Risiken in Deutschland und geplanten "Maßnahmen zur Abfederung eines Abschwungs". Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem wissen, ob sie eine Erhöhung der öffentlichen Investitionsquote plant und wie eine solche Erhöhung konkret aussehen würde.