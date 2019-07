Arbeit und Soziales/Antwort - 12.07.2019 (hib 776/2019)

Berlin: (hib/CHE) Das Medianeinkommen aller sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) ist in Hessen von 3.166 Euro im Jahr 2012 auf 3.494 Euro im Jahr 2017 gestiegen. Dies entspricht einer Zunahme von 10,4 Prozent. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/11416) auf eine Kleine Anfrage (19/10977) der AfD-Fraktion. Wie aus der Antwort hervorgeht, wurde das höchste Medianentgelt in Informatikberufen gezahlt (5.352 Euro) und das niedrigste in den Reinigungsberufen (1.919 Euro).