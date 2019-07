Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 15.07.2019 (hib 784/2019)

Berlin: (hib/ROL) Die FDP-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/11437) nach Details zu den neuen Förderschwerpunkten "Digitalisierung in der Lehrerbildung" und "Lehrerbildung für die beruflichen Schulen" im Rahmen der "Qualitätsoffensive Lehrerbildung" (QLB). Von der Bundesregierung möchte die Fraktion unter anderem wissen, wie viele und welche Bewerbung es in der neuen Förderrunde für der neuen Schwerpunkte gab.

Die QLB ist der Anfrage zufolge eine im Jahr 2013 beschlossene Bund-Länder-Vereinbarung über ein gemeinsames Programm zur Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. Die Förderung im Rahmen der QLB erfolgt als Projektförderung des Bundes auf Ausgabenbasis. Dafür stellt der Bund bis 2023 bis zu 500 Mio. Euro bereit.