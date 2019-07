Sport/Kleine Anfrage - 17.07.2019 (hib 792/2019)

Berlin: (hib/STO) "Pyrotechnik in Fußballstadien" thematisiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/11433). Darin erkundigt sie sich danach, wie viele Menschen "in den vergangenen abgeschlossenen zehn Saisons in Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga durch Pyrotechnik nach Kenntnis der Bundesregierung verletzt" wurden. Auch will sie unter anderem wissen, wie viele Fans "nach Kenntnis der Bundesregierung in den vergangenen abgeschlossenen zehn Saisons in Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga im Stadion" waren.