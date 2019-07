Haushalt/Kleine Anfrage - 23.07.2019 (hib 817/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die AfD-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/11584) nach dem Jahresabschluss der Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem Details zum Bankguthaben des ESM sowie zum Tilgungsprofil der Kredite an Griechenland.