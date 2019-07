Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 24.07.2019 (hib 821/2019)

Berlin: (hib/STO) Um Integrationskurse geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/11749). Darin erkundigt sich die Fraktion unter anderem danach, was die Teilnahme am Integrationskurs im Jahr 2018 pro Kursteilnehmenden durchschnittlich kostete.