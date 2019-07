Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 24.07.2019 (hib 824/2019)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erkundigt sich nach der Verschiebung der Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin. In einer Kleinen Anfrage (19/11306) will sie unter anderem wissen, seit wann die Bundesregierung Kenntnis von der Eröffnungsverzögerung sowie von der Kostensteigerung für den Bau hat. Zudem möchte sie erfahren, mit welcher konkreten Kostensteigerung zu rechnen ist und welche baulichen und technischen Mängel aktuell am Bau des Humboldt-Forums vorliegen.