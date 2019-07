Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 30.07.2019 (hib 838/2019)

Berlin: (hib/STO) Nach der aktuellen Zahl der Leiharbeitskräfte in Deutschland erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/11884). Auch will sie wissen, wie sich diese Zahl in den Jahren 2008 bis 2019 entwickelt hat. Ferner fragt sie unter anderem, wie hoch derzeit nach Kenntnis der Bundesregierung der durchschnittliche monatliche Bruttostundenlohn von Leiharbeitskräften ist.